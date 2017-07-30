影／多處魚塭水位暴漲 民眾攜網大街上撈魚NOWnews今日新聞 (2017-07-30 16:37)
屏東縣林邊鄉經29日下午大淹水，多處水位於今(30)日漸退，淹水戶忙著清理家園，哀嘆雖然這次是暴雨太大算是天災，但淹水也造成財產損害，盼政府能有補償政策。屏東林邊、佳冬地區有多條路線因淹水或預防性封閉管制。林邊地區多處低漥處均淹大水，有多輛汽機車泡在水裡。而佳冬林邊，居民表示，到週日上午積水還沒全退完，卻得面對接下來海棠颱風的影響，只希望老天幫幫忙，不要再讓他們淹到被迫離開家園。
許多民眾帶著魚網苦中作樂，在大街上撈到不少魚兒。（圖／記者陳佩琪攝 , 2017.07.30）
《NOWnews今日新聞》記者陳佩琪（左）直擊省道路障指標被強風吹倒，即刻下車熱心協助復原。（圖／記者蔡坤霖攝 , 2017.07.30）
30日上午縣長潘孟安（黃衣者）前往相關災區巡視。（圖／記者宋德威攝 , 2017.07.30）
《NOWnews今日新聞》記者直擊，林邊沿海魚塭及低窪處淹得比較嚴重，不少魚苗因水位暴漲而外流，許多民眾帶著魚網苦中作樂，在大街上撈到不少魚兒。還有汽車旅館受災，現場水深及膝，損失慘重。上午鄉公所已全力處理災後整治，等待雨勢稍歇積水便會退去。
淹水也造成財產損害，盼政府能有補償政策。（圖／記者宋德威攝 , 2017.07.30）
目前林邊與佳冬多處水位已退，但位於林邊溪旁的抽水站仍多具抽水機啟動抽水，工作站人員表示，現在是24小時輪班，監看各具抽水機勿使過熱故障，透過排水系統將積在林邊其它各處的水抽出，以防海棠再帶進大量雨又釀成災。
30日下午海棠颱風將帶來風雨，高屏地區午過後風雲變色。（圖／記者宋德威攝 , 2017.07.30）
上午縣長潘孟安前往災區巡視，潘孟安表示，清晨忙到兩點左右才休息，小歇一下，五點起床繼續前往災區勘察；潘孟安亦表示，縣府已規畫除了羌園抽水站外，在較南的佳冬段再增設抽水平台據點。民眾抱怨，以後能否道路管制及早實施，否則水都淹滿路了還不管制，不少大型卡車為免泡水熄車，快速駛過，水位橫推出的浪都會打進屋內，造成損失。潘孟安積極表示會要求檢討改進。
《NOWnews今日新聞》記者直擊，林邊沿海魚塭及低窪處淹得比較嚴重。（圖／記者陳佩琪攝 , 2017.07.30）
下午海棠颱風將帶來風雨，佳冬、林邊駐點的國軍仍未鬆懈，協助受困災民送物資也努力裝填沙包供民眾索取防災。而水利單位除了當地現有的62具抽水機外，再調8具抽水機加入抽水作業。
省道旁的汽車旅館也受災，現場水深及膝，損失慘重；淹水也造成業者財產損害，盼政府能有補償政策。（圖／記者陳佩琪攝 , 2017.07.30）
民眾向縣長抱怨，以後能否道路管制及早實施，否則水都淹滿路了還不管制，不少大型卡車為免泡水熄車，快速駛過，水位橫推出的浪都會打進屋內，造成損失。（圖／記者陳佩琪攝 , 2017.07.30）
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