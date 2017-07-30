防二次淹水 移動式抽水機南下增援NOWnews今日新聞 (2017-07-30 16:39)
中颱尼莎帶著狂風暴雨快閃襲台，共造成全台 39 處淹水，水利署統計，此次災情大部份集中在屏東縣的林邊、佳冬、枋寮等鄉鎮，截至今（ 30 ）日下午 3 時，全台僅剩 1 處尚未退水，但佳冬、枋寮 2 個重災區已全部退水，由於海棠颱風傍晚將在恆春半島登陸，水利署增援大型移動式抽水機趕往南部，防範二次淹水發生。
水利署表示，尼莎颱風 29 日在中午過後開始對屏東下起傾盆大雨，時雨量一度高達 180 毫米，暴雨為歷年罕見，加上晚間大潮影響，水排不出去，造成此次屏東嚴重的淹水災情，經過人員努力，最新的回傳資料顯示，全台僅餘林邊鄉台 17 線道路部分尚未退水。
水利署表示，雖然目前受災最嚴重屏東縣佳冬、枋寮，皆已全部退水，但傍晚海棠颱風將在恆春半島登陸，為防範二次淹水，原本已在第七河川局預佈 15 台抽水機，現在又再增援 6 部大型移動式抽水機趕往南部，為防範海棠颱風來襲預作準備。
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