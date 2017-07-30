紀姓老翁自投羅網，因酒測值超標被送辦。（圖／記者洪佳伶翻攝 , 2017.07.30）

紀姓老翁（67歲）酒駕，還騎車上派出所領取寄存的司法文書，明顯挑戰公權力，酒測值高達0.41mg/l；才剛結束實習的正妹女警鐘佳君，開出個人從警生涯首張酒駕紅單。

雙颱侵台，住在水林鄉的紀姓老翁，今（３０）日上午8時左右，突然想起有一件寄存送達文書在水林分駐所，乘著無風又無雨前往領取，但他壓根兒忘了前一天喝了過量的酒，騎著機車一路搖搖晃晃衝進警所，結果就這樣自投羅網，最後因酒測值超標被送辦。

所長陳智偉表示，發現紀姓老翁身上散發出濃濃的酒味與酒氣，詢問後紀翁也坦承昨天晚上有喝了酒，雖然央求警方不要對他執行酒測，警方當下嚴詞拒絕，紀翁酒測值高達0.41mg/l，經以公共危險現行犯送辦。

女警鐘佳君（圖／記者洪佳伶翻攝 , 2017.07.30）