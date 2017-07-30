防災損 善用農作物保險 二期稻作保單銷售只到7月底NOWnews今日新聞 (2017-07-30 16:43)
颱風尼莎前腳才離開台灣，後腳再度跟進另一颱風「海棠」，而 7 、 8 月為颱風季節，正值農民謹慎以待的收穫期，要避免天災農損，目前台灣受到保險保障的農作物共有水梨、芒果及水稻，產險業也提醒，由於二期稻作的保單銷售期間只到 7 月底為止，擔心颱風造成水稻損失的農民不忘盡速投保。
就過去經驗來看，一旦颱風登陸，多數農作物將直接受到損害，其中以種植範圍最大的水稻所受影響最為劇烈。產險業今年推出水稻區域收穫產量保險，承保天災及病蟲害所造成的水稻收穫量短缺，當農委會公告實際收穫量低於保單所載的約定保證收穫量時，產險業者即以短缺產量換算後給付保險理賠金。
富邦產險提醒，水稻保險承保今年的二期稻作的保單銷售期間只到 7 月底止，符合補助資格的農民將可由農委會補助 50% 保險費，加上桃園、台中、雲林、花蓮及台東等縣市政府也提供不同比例的補助，農民最低只要負擔 10% 的保險費，便可獲得至少 60% 的保障，因此，提醒擔心颱風影響的農民，要把握最後時間投保。
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