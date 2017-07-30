下載「UMUM」滿足你一定要把IG布置漂漂亮亮的潔癖NOWnews今日新聞 (2017-07-30 16:52)
當然，擁有自己的風格有多種不同的方法可達成，今天絡甯要跟獺友們分享的是一個實用的小工具「UMUM」，讓你在塑造風格時能先預覽成果哦（蛤？聽不懂）
簡單來說，「UMUM」這個App可以讓我們「預覽照片上傳前的版面配置」，下左圖是我Instagram上已經發佈的照片，這些已發布的照片右下角會出現一個Instagram的圖示做記號！那當我們要預覽「尚未上傳」的照片時，就讓左邊空出一格空格，把照片先放上去看看你自己喜不喜歡這樣的樣貌～
絡甯分別在粉紅格子中放放看哪張相片比較適合我的版面～由於每個人觀點不同，對美感這件事也有不同的見解，絡甯就以自己的觀點來作範例！！我喜歡照片色調盡量一致，至少不要太突兀～所以我通常會這樣看，如果照片顏色與旁邊的相比太突兀，我就以後再放哈哈哈～像左圖粉紅框中的照片綠色就太突兀了，它身旁都沒有什麼綠色的照片，反而右圖的綠草地只有一些綠色不會顯得太跳，所以先放這張，製造一點綠色的感覺，之後再放最綠那張就不會顯得它突兀了！（我這樣會太潔癖嗎？有人懂我在意的點嗎嗚嗚嗚～）絡甯覺得UMUM可以幫助我決定哪張照片適合先Po，哪張適合後Po～
下載「UMUM」滿足你一定要把IG布置漂漂亮亮的潔癖（圖／電獺少女提供）
那「UMUM」總共有幾格空格可以用呀～？
免費版本一共有18格可以用，絡甯覺得已經很夠應付我啦～除非你要上傳一拖拉庫出國玩的照片，然後要精挑細選的排版那種，不然18格是綽綽有餘的啦
下載「UMUM」滿足你一定要把IG布置漂漂亮亮的潔癖（圖／電獺少女提供）
講一下圖中下方那三個圖示在幹嘛好了～第一個波浪符號，是讓我們操作空出空格的按鍵（下左圖），第二個眼睛符號，是暫時隱藏某張照片（下右圖）→→應該看的出來我隱藏的是哪張圖吧哈哈~
下載「UMUM」滿足你一定要把IG布置漂漂亮亮的潔癖（圖／電獺少女提供）
第三個Instagram符號是隱藏右下角的Instagram圖示，這張圖就是用了第三個圖示暫時隱藏logo，方便我們一覽上傳後真實的配置唷
下載「UMUM」滿足你一定要把IG布置漂漂亮亮的潔癖（圖／電獺少女提供） 小結
「UMUM」這個App很適合像絡甯這種會在意版面配置的使用者，因為我們不想上傳一張會破壞整體版面的照片，喜歡版面維持自己的風格或色調～看起來比較順眼！！絡甯有個朋友比較極端，他會把未來要上傳的照片N張照片全都丟上UMUM，再來慢慢排版←←好啦我偶爾偶爾也會這樣子......其實絡甯很佩服風格能從頭一致到腳的人耶，因為要把所有照片都套用一樣的濾鏡、色調，甚至是邊框，是一件不容易的事啊！！！希望今天介紹的「UMUM」有幫助到跟絡甯一樣有版面潔癖的獺友啦～
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