（中央社記者吳家豪台北30日電）甫獲得LINE原創貼圖六月份新人賞第一名的盈青自學畫畫，大三時鼓起勇氣跟媽媽說不想繼續走會計，慢慢獲得支持，且因為戀情在曖昧期就告終，才開始畫LINE貼圖來轉移注意力。



台北商業大學會計系畢業的盈青，在臉書發文的風格很有文青氣息，如同她獲得六月份新人賞的貼圖「傲嬌女子的日常」，畫風甜美可愛，用語及表情非常貼近現在的年輕女孩。



盈青透露，當初是因為戀情在曖昧期就告終，沒有開花結果，開始畫貼圖來轉移注意力，一天就畫了六張，然後就繼續畫完了。畫圖時會開Instagram直播，也會問粉絲衣服要畫什麼顏色，還會發文問粉絲缺什麼貼圖，就像跟粉絲一起完成的感覺。



從小喜歡畫畫的盈青，一路自學，靠自己一直練習，但是因為媽媽覺得畫畫沒前途，才沒往這條路發展，再加上媽媽開設記帳事務所，想培養三個女兒之一接手，所以盈青才讀會計，也順利考到記帳士。



直到大二，盈青突然陷入低潮，每天都不知道自己是不是喜歡會計，隨後開始在Instagram展開「 畫你計畫」，讓朋友私訊給她照片，他幫對方畫畫，竟發現低潮莫名不見，後來覺得可以靠畫畫養活自己。



大三時，盈青已報名會計師補習班，但她鼓起勇氣回新竹，跟媽媽說不想繼續走會計，起初媽媽很不開心，花了很長一段時間持續溝通，才終於獲得諒解。推出貼圖後，身為命理師的爸爸大力推薦，傳到各個群組，盈青也一直被催要出下一版，還有粉絲要求推出男版或冷酷女子版貼圖。



剛畢業的盈青，坦言自己「有點迷惘」，但是至少知道自己喜歡的東西是什麼，「還算蠻幸運的」。平常有接設計案的盈青，最近有跟夥伴一起畫理財桌遊。



對於想投入畫畫或貼圖的新人，盈青的建議是「要聰明的畫畫」，要有人買你的畫，不能只畫給自己懂，而且一定要先跨出那一步，要觀察大家想要用什麼，才賣得出去，因為這也是一種商品。



拿到LINE原創市集六月份新人賞，盈青直言有獎金超開心，也覺得很意外，當初想說賣100組差不多，結果遠超過這個數字，很感謝網友幫忙分享。1060730