烏干達發生規模5.3地震中央社 (2017-07-30 16:08)
（中央社華盛頓30日綜合外電報導）美國地質調查所今天指出，非洲國家烏干達西南方巴拉拉市（Mbarara）西北西105公里處傳出規模5.3地震。
根據路透社，美國地質調查所指出，地震深度10公里。
社群媒體有民眾表示，巴拉拉市也感受得到搖晃。1060730
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