（中央社華盛頓30日綜合外電報導）美國地質調查所今天指出，非洲國家烏干達西南方巴拉拉市（Mbarara）西北西105公里處傳出規模5.3地震。



根據路透社，美國地質調查所指出，地震深度10公里。



社群媒體有民眾表示，巴拉拉市也感受得到搖晃。1060730