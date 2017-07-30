德國康斯坦茨夜店發生槍擊案 已致2死4傷北京新浪網 (2017-07-30 15:48)
來源：海外網
海外網7月30日電 據法新社消息，德國康斯坦茨一家夜店發生槍擊案，目前造成兩人死亡，四人嚴重受傷。目前事件原因還不清楚。
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