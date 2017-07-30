（中央社記者韋樞台北2017年7月30日電）牛仔褲大廠如興(4414)明天完成併購大陸玖地集團，從8月1日起，玖地集團的營收將併入如興。如興的牛仔褲年產量衝到8400萬條，為全球最大廠，足夠全台每人每年換近4條。



如興在2015年通過以3.88億美元（約新台幣129億元）100%併購中國牛仔褲代工廠玖地集團，轉型為以台灣為營運中心行銷國際的跨國企業，為台灣公司及台灣投資人創造雙贏的新里程。



如興以每股認購價格新台幣18.6元辦理現金增資，發行7億股，並在今年6月20日全數收足總額130.2億元，其中行政院國發基金也參與認購增資普通股8000萬股，投資金額14.88億元。



如興副總經理徐仲榮表示，明天完成併購玖地集團，自8月1日起玖地集團的營收併入如興，玖地集團的產地包括緬甸、東非坦尚尼亞、中國大陸等地，如興則有柬埔寨、尼加拉瓜等地，屆時會整合供應鏈，讓資源分布平均化，同時減少浪費，降低成本。



最值得一提的是，雙方的產量也會一併計算。徐仲榮指出，玖地的產量是如興的四倍大，雙方合計月產牛仔褲達700餘萬條，年產高達8400多萬條，以全球各公司合計年產牛仔褲10億多條計算，如興產量約占全球7%，為全球最大規模的牛仔褲生產廠商，以全台灣2300萬人計算，如興年產牛仔褲足以讓每人每年換近4條。



以下游客戶而言，屆時Levi's、Gap、Uniqlo、H&M等牛仔服飾品牌都將是如興的重大客戶；而上游的布料供應商不會只限定純棉牛仔布廠，還會納入聚酯、彈性纖維等見長的台灣品牌，包括宏遠(1460)、台元等都可能是重要供應商，讓下游產品更多元化，符合客戶因應潮流需要。



如興董事長陳仕修特別舉例，孕婦用連身牛仔褲市面並不多見，還必須特別去找，H&M有特別設計孕婦用連身牛仔褲，全數交由如興生產，年產60萬件行銷全球，目前在全球各大城市相當熱銷。