印尼警方：逮捕22名詐騙台嫌 非69人中央社 (2017-07-30 15:58)
（中央社記者周永捷雅加達30日專電）印尼警方今天表示，在多處追捕電信詐騙集團，估計共逮捕至少22名台籍嫌犯，人數並非如當地媒體早前的報導。印尼移民局官員指出，調查完畢後，會根據嫌犯的國籍遣返。
經數個月追蹤，印尼警方29日晚間展開行動，在雅加達、泗水、巴淡島（Batam）、峇里島等地逮捕多名電信詐騙集團成員。
印尼警察總部公關主任里旺托（Rikwanto）30日向中央社記者表示，有關印尼媒體報導警方在泗水逮捕的台灣詐騙嫌犯人數有誤。
里旺托說，印尼警方29日在泗水3處地點共逮捕到12名台灣嫌犯，並非如當地媒體報導「警方在泗水逮捕的93名詐騙嫌犯，其中包括33名中國人、一名馬來西亞人，其餘都是台灣人」。
里旺托表示，印尼警方昨晚在峇里島貝諾瓦（Benoa）豪宅社區逮捕27名詐騙集團成員，當中包括10名台籍嫌犯和17名中國籍嫌犯。
警方調查發現，詐騙集團成員每月可獲得2千萬印尼盾（約新台幣4萬5400元）的酬勞。
至在雅加達及巴淡島的逮捕行動中，里旺托表示，，警方未在兩地逮捕到台灣嫌犯。這個國際詐騙集團也在緬甸、寮國及泰國鎖定中國及台灣民眾，運用資訊科技進行詐騙。
至於22名台灣嫌犯將被遣返至何處？
印尼移民總局發言人阿貢（Agung Sampurno）30日接受中央社記者訪問表示，由於事件涉及刑事犯罪，移民局必須靜待警方調查完畢。若印尼警方調查完畢後將這批嫌犯交給移民局遣返，移民局會根據嫌犯的國籍，通知嫌犯所屬國家在印尼的使館或代表處，並安排將相關嫌犯遣返回各自國家。1060730
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