作者：鄭寧

（示意圖/來源為Pixabay）

美國食品藥物管理局（FDA）於近日宣布，為降低吸菸者成癮程度，將推動限制香菸中尼古丁含量，成為全球首例，引發高度關注。

消息公布後，全球大型菸草公司的股價也隨之大跌，市值合計蒸發約260億美金（7900億台幣）。

雖然尼古丁並非是造成民眾罹癌、心肺疾病的主要物質，而是菸草燃燒後產生的其他化合物導致疾病及死亡，但尼古丁卻是菸草成癮問題的核心，FDA認為將尼古丁含量削減至「不使人成癮」的含量，有助於實現香菸不再讓後代子孫上癮的世界。

對此，FDA也正在研究尼古丁使人成癮與否的含量，雖然不少人支持該做法，認為降低傳統香菸中的尼古丁含量會使人們轉向電子菸等危害較小的菸草產品，但也有人認為香菸中尼古丁含量若只降低一點點，反而可能鼓勵吸菸者抽更多的菸，此外，也擔心該做法會導致高尼古丁含量的黑市出現。

FDA的提案同樣引起外界對電子菸的討論，對此，FDA表示電子菸的研究仍有待完成；先前FDA要求電子菸製造商須為產品提交上市申請，而該截止日期也從2018年延期至2022年。