▲台電表示，大潭電廠新建燃氣單循環機組已完成組裝，現正加緊進行點火試俥前最後測試。（圖／台電提供）

台電為解決夏日供電嚴峻情況，緊急採購組裝大潭電廠 7 號機組， 1 號機最初預定 7 月 18 日點火，但因 6 月豪大雨干擾，時程延至 7 月底，但近日測試時發現，發電機馬達油封密合不全，需做補強，上線時程再延至 8 月上旬，而 2 號機則預計到 8 月中旬才能啟動；由於今夏用電量屢創新高， 7 月已多次突破 3600 萬瓩大關，外界擔心 8 月供電恐更加吃緊。

為解今夏供電危機，台電去年 11 月向國外採購大潭 7 號緊急機組，因應緊急救援目標，將採購到組建時程，從一般的 13 個月縮短到 8 個月，沒想到狀況連連，按照去年原先規畫，第 1 階段計畫設置 2 部機組，今年 7 月18 日完成第 1 部機組的點火試俥，不料先逢連日大雨攪局，現又碰上油封密合問題，點火試俥時間延宕至 8 月上旬。

台電說明，大潭電廠燃氣單循環發電計畫（ 7 號機），第一階段計畫設置兩部機組，去年 11 月 18 日決標後，原規畫今年 7 月 18 日完成第 1 部機的點火試俥，由於受到 6 月初幾次豪大雨及午後強降雨干擾，對戶外施工造成影響，導致計畫進度延宕，未能如期達成點火試俥目標。

台電指出，大潭電廠 7 號機第 1 部機組於 7 月 13 日裝機完畢，目前已完成變壓器加壓、潤滑油系統及天然氣管路加壓等測試，並加緊進行點火前的最後測試工作，但統包商奇異公司於 7 月 22 日測試時發生發電機油路馬達異常燒損，又 7 月 25 日夜間進行發電機氣密試驗時，發現油封設備密合不全，導致影響工程進度，目前已清理改善此狀況。

台電強調，將與原廠奇異施工團隊共同全力以赴，在安全基礎上加緊步伐，盡速完成大潭電廠 7 號機點火試俥作業。

