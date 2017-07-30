過馬路不准再滑手機 檀香山立法開罰中央社 (2017-07-30 15:34)
（中央社檀香山市29日綜合外電報導）當你在美國夏威夷州檀香山市過馬路時，記得注意左右兩方有沒有來車，就算你最好的朋友傳來會改變你一生的訊息，也不准低頭看手機。
美國有線電視新聞網（CNN）報導，檀香山市最近通過一項法律，未來行人若「在穿越馬路或公路時查看行動電子裝置」，即屬非法行為。規定所指的電子裝置包括電玩裝置、攜帶型傳呼器、筆記型電腦，以及無所不在的智慧型手機。
規定將於10月25日生效，讓警方有時間來向那些雙眼緊盯著小小螢幕的民眾解釋情況。
檀香市長卡德威（Kirk Caldwell）在市區數一數二繁忙的十字路口舉行法案簽署典禮時說，之所以需要這項「分心行人」法律，是因為檀香市有許多人在行人穿越道上遭車輛撞擊。
卡德威表示：「有時候我希望有那種不需要通過的法律，或許常識就有用了。」「但有些時候，我們就是缺乏常識。」
警方必須將實際觀察是否有行人低頭過馬路，才能予以逮捕，首次犯法將開罰15至35美元（約新台幣454至1060元），二次犯法將處以35至75美元（約新台幣2271元），第3次將處75至99美元（約新台幣2998元）。
過馬路時講手機，或是在人行道滑手機仍屬合法行為。
卡德威說，美國幾乎每個州都有禁止開車時滑手機的法規，但檀香山市顯然是美國首座鎖定使用手持裝置行人的大城。（譯者：中央社周莉芳）1060730
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