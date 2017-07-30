（中央社卡拉卡斯30日綜合外電報導）委內瑞拉總統馬杜洛（Nicolas Maduro）矢言，權力幾乎無限制的制憲議會今天一旦選出，他將藉此來清算政敵。



美聯社報導，馬杜洛透過官營電視台明白表示，他希望制憲議會褫奪反對黨國會議員免受起訴的豁免權，並監禁至少一人。



馬杜洛高喊：「這個小希特勒肯定會享有一間牢房！」他經常用這個綽號稱呼強硬派反對黨領袖格瓦拉（Freddy Guevara），格瓦拉也是4個月來反政府示威最受矚目的策劃要角之一。



這場選舉成功與否取決於投票率，反對黨呼籲委內瑞拉人民不要去投票，委國政府則以策略鼓勵人民參與，包括以飯碗威脅公務員，和以對窮人的食物補貼等社會福利威脅人民。



馬杜洛指出，他渴望起訴更多反對陣營成員。反對黨控制數個州政府與國會「國民議會」（National Assembly）。



馬杜洛說：「牢房已經在等著這些右翼分子，所有的罪犯都得因為他們犯下的罪行去坐牢。」



他還說，制憲議會的首項制憲任務是「全面改革」委內瑞拉總檢察長辦公室。現任總檢察長原本效忠政府，但後來成為與馬杜洛決裂的最高位階公職人員。（譯者：中央社許湘欣）1060730