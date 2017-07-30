印尼大規模逮捕詐騙集團 22台嫌落網中央社 (2017-07-30 15:30)
印尼警方29日在各地逮捕電信詐騙集團嫌犯，共逮捕22名台籍嫌犯。（印尼警察總部提供）中央社記者周永捷雅加達傳真 106年7月30日
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