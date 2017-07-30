來源：海外網

原標題：印媒稱中國用閱兵威脅印度 中巴網友：自作多情

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海外網7月30日電 今天上午9時，慶祝中國人民解放軍建軍90周年閱兵在朱日和訓練基地舉行，這是新中國成立以來首次為建軍節舉行的閱兵。受閱官兵列陣沙場，以戰鬥姿態接受黨和人民的檢閱。

各國網友對此次閱兵非常感興趣，不少觀看了閱兵直播的國外網民紛紛給中國軍隊點讚。

美國網友讚歎道，「拎出來比比，中國軍隊簡直是世界上最威風的軍隊！」

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還有我們的老朋友非洲人民也表示，「中國軍隊幹得漂亮！」

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不過出乎意料地，印度媒體卻別樹一格，印度媒體掐指一算，認為「多事之秋，此事必不單純」。

《印度快報》在顯要位置報導了中國此次大閱兵，內容非常詳盡，但是文章最後卻將中國此次閱兵與目前的中印對峙問題聯繫在了一起，「中國在中印對峙的特殊時期舉行大規模閱兵，究竟是為了啥？我們要警惕啊！」

沒想到這樣的猜測還迅速傳播開了，一大批印度網民奔赴「戰場」，轉發相關新聞，並帶上話題「小心！中國舉行大閱兵！印度面臨巨大威脅！」

這時候，就有些看熱鬧不嫌事兒大的國外網友，也開始吆喝印度網民，「中國正在舉行90周年大閱兵呢，印度人快來看呀！」

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印度網友沒有示弱，強硬放話，「我們不會被嚇倒的」，「你們可以閱兵，但是請牢牢記住印度軍隊的實力！」

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於是，隱忍的中國網友看不下去了，耐心地給印度網民科普起來，「這次中國閱兵又不是針對印度的好吧……這隻軍隊的建立又不是為了打敗印度的」。

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中國網友表示，我們閱個兵，為啥印度這麼激動。

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本來以為這場大戲就要結束了，結果鄰居巴基斯坦人民趕來支援，一位「巴鐵」的發言引人深思，「在印控克什米爾地區生活的巴基斯坦人，對中國90周年閱兵表示祝賀」。

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還有一位「巴鐵」稱讚中國軍隊，「中國軍隊能拯救世界，帶來長久的和平」。

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在「巴鐵」們加入「戰場」后，局勢更加複雜……新一輪大戲又開演了……

其實，就在今天上午，國防部新聞發言人任國強就表示，閱兵保障按照野戰化要求組織，所有裝備不作裝飾，盡量減少與實戰無關的要素。有關部隊的實戰化訓練是按年度訓練計劃安排的，與周邊局勢沒有關聯。

任國強稱，在重大紀念日組織閱兵活動是世界許多國家通行的做法。新中國成立以來，我國先後舉行了多次國慶首都閱兵，2015年9月3日還首次舉行了以紀念抗戰勝利為主題的閱兵活動。今年是中國人民解放軍建軍90周年，我軍首次組織以慶祝建軍節為主題的專項閱兵，是對閱兵活動的進一步制度化、規範化。

這下，印度媒體可以安心了吧。

不過在這場中印巴三國網民上演的大戲中，有一群人始終淡定旁觀，陷入自己粉紅色的小世界中，他們叫做——「J-20腦殘粉」。海外君隨意給大家感受一下，「哇！J-20超酷的！」，還有日本妹子也追捧，「大家都好喜歡J-20哦！」

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（文/海外網 楊佳）

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