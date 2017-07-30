（中央社台北30日電）中國大陸國土資源部29日宣布在南海的可燃冰試採工程結束，並宣稱這次的是採取得產氣時間最長、產氣總量最大、氣流穩定、環境安全等多項重大突破成果，產氣時間與總量也創下世界紀錄。



人民日報客戶端報導，中國大陸國土資源部中國地質調查局組進行的南海神狐海域天然氣水合物試採結束。執行這項業務的的藍鯨I號也將啟程返回位於山東煙台的母港。



報導指出，這一次的試採工作取得持續產氣時間最長、產氣總量最大、氣流穩定、環境安全等多項成果，也創造產氣時長與總量的世界紀錄。



截至9日下午2時52分，累計連續採氣60天，累計產氣30.9萬立方公尺，平均日產5151立方公尺。



報導指出，中國大陸中國地質調查局下一步將擴大天然氣水合物資源勘查力道，為產業化提供資源基礎，也希望能依靠科技進步保護海洋生態，為產業化提供綠色開發基礎，同時也為保障中國大陸國家能源安全做更大貢獻。1060730