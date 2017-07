(中央社華盛頓29日綜合外電報導)北韓昨天不甩國際威脅,又試射了洲際彈道飛彈。在前幾任美國總統都宣告束手無策之後,川普政府還有哪些方法對付這個燙手山芋?美國有線電視新聞網(CNN)整理出以下6招。



1.經濟施壓



有個殘酷無情的領導人、念茲在茲就是取得能打到美國境內的核武,北韓無疑是川普政府最棘手的外交政策挑戰。美國和聯合國已對北韓祭出制裁,讓北韓難以運用國際金融體系、企業也難以在國外運作,但諸多努力,都沒能改變平壤。



現在美國國務卿提勒森(Rex Tillerson)已知會各國,如果他們或他們的企業協助北韓,就將面臨懲罰。此言主要是針對占北韓9成貿易的中國大陸。



但那個作法,似乎還沒見效。



北韓被控透過駭入銀行、販售武器、販毒、偽造鈔票甚至走私瀕危物種等遍及全球的非法交易,籌募飛彈計畫資金。



分析家表示,在經濟因制裁癱瘓的情況下,北韓據信透過上述非法行動積累數以億計美元,才得以繼續追逐核子野心。



專家認為,由於北韓相當適應海外網絡,把非法商業活動偽裝成合法貿易,要切斷北韓上述收入來源,可能非常困難。好比在玩國際打地鼠遊戲一樣,打了這頭,另一頭又冒出來,讓人疲於奔命。



2.網路和資訊戰



這方面可以透過滲透外界消息到北韓,暗中動搖金氏政權的控制來做,另還可藉由網攻擾亂平壤的武器計畫。不過專家認為,這麼做只能拖延北韓行動,沒辦法讓他們停手。



3.外交對話



前幾任美國政府試過對話,但過去美國、南韓、日本、大陸和俄羅斯參與的對話並未成功。20年來,北韓屢次承諾會放棄核計畫,來換取援助和解除制裁,卻總是說過就反悔。



川普今年稍早表示,願意在「適當的情況下」和北韓領導人金正恩見面,化解因北韓核計畫引發的緊張關係。



過去從未有現任美國總統和北韓當權者見面的案例,川普這個想法非常具爭議性,但在平壤最近多次試射之後,部分議員已表態願予支持。



4.國際聯手施壓



這是個新方法,是否收效還有待觀察。



提勒森今年4月要求聯合國所有會員徹底落實制裁,和北韓斷交或降級外交關係,並加深其金融孤立。



5.政權更迭



川普政府內部對此態度不一。4月間,提勒森表示,改變政權、推翻金正恩,並非美國的目標。



但中央情報局(CIA)局長蓬佩奧(Mike Pompeo)7月卻說,這個方法或許可行。他說,雖然實現朝鮮半島無核化很好,但核武之所以危險,還是在於由誰來使用,「所以,從政府角度來看,我們可以做的、最重要的事,就是分開這兩者,對嗎?」



但蓬佩奧在回答提問時,也坦承這種作法有其風險,那就是,推翻金正恩後,誰來接班?



6.軍事力量



沒人想動武,但川普政府表示,不惜動用武力來支持外交政策。



分析家認為此舉會引發很多問題,其一就是前國務卿鮑爾(Colin Powell)的「陶瓷倉規則」(Pottery Barn rule):「如果你打破它,就得擁有它」(You break it, you own it)。



對北韓發動軍事行動,會增加美國在朝鮮半島的成本與責任,也可能讓亞洲與大陸動盪,造成非計畫中的後果也未可知。此外,儘管所有兵棋推演都顯示,若爆發軍事衝突美國會贏,但那樣的勝利伴隨的卻是數以十萬計的死亡,而大部份死傷會在南韓。(譯者:中央社鄭詩韻)1060730