（中央社記者鍾榮峰台北30日電）蘋果積極布局智慧追蹤技術，外媒指出，包括室內位置分享、動作追蹤、以及車用智慧提示技術，蘋果都有新的開發成果。



國外科技網站Patently Apple日前報導，蘋果在室內位置分享（indoor location sharing） 技術有新進展，使用者進入建築物或室內空間，手機可以透過請求朋友或是親友行動裝置傳送位置訊息給使用者手機的方式，確認朋友或親友當下的行動位置。



此外報導指出，蘋果在動作追蹤使用者介面上也有進一步成果，可讓視訊鏡頭追蹤物體動作的影像顯示轉換到使用者介面，使用者可透過手勢操控引導動作追蹤介面，或者與電腦系統互動。



報導表示，蘋果在車用智慧提示系統上也有新的開發成果。使用者進入或離開車輛時，會觸動智慧提示系統。



報導舉例指出，若司機需要記得從貨車上搬運特定物品、或是駕駛需記得前往某地時，這個智慧提示系統可以透過使用者行動裝置與車輛的無線連結方式，具體提醒駕駛下一個動作與目標為何。



蘋果積極開發智慧系統，Patently Apple先前報導，蘋果積極開發把虛擬語音助理軟體Siri更加智慧化，這個智慧系統將具備視覺化功能，結合深度影像辨識技術，可協助Sir辨識使用者的動作和活動。



報導舉例指出，若使用者被觀測到要離開房間，這個智慧系統就會主動反應操作關閉電視、機上盒或是多媒體娛樂系統。



蘋果在手勢辨識技術也傳出新進展。外媒先前報導，蘋果開發出手勢使用者介面系統與3D深度相機，未來可應用在Mac筆電或是智慧眼鏡等產品。1060730