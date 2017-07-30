原標題：撰文批印度的不丹學者再度披露：中不兩國這件事刺激印度非法越界！

以要為不丹「出頭」為由，印度邊防軍非法越界進入中國領土，並拒不後撤，與中方對峙已超過一個月。然而對於這次對峙，被強行「保護」的不丹人到底怎麼看？此前就撰文指「不丹更容易被印度吞併，而並非被中國」的《不丹時報》前行政總裁旺查·桑傑近日接受最新一期香港《亞洲周刊》（8月6日出版）專訪。在這篇題為「不丹期盼與中國建交」的專訪中，旺查·桑傑說，不丹不願捲入由印度造成的洞朗危機。不丹國王希望能簽署《中國不丹邊界協議》，這個協議遲早會簽署，和中國建交能強化不丹主權，期望不丹與中印人民能免於彼此間傷害。

旺查·桑傑是《不丹時報》前行政總裁和皇家不丹政府前公務員，現為獨立法律顧問。據他自我介紹，旺查·桑傑曾與不丹國王一起讀書。7月3日，他曾在個人博客上發表長篇文章，表達對「洞朗事件」的看法。旺查·桑傑當時說，不丹在和印度的邊界談判中沒有任何發言權。而和中國邊界談判複雜的地方在於，不丹政府承受來自印度的極大壓力，要求從中國索取更多戰略性土地。

在《亞洲周刊》近日對其進行的專訪中，旺查·桑傑說，去年在中國舉行的部長級會議上，如果有人留意不丹代表團的組成可以看到，幾乎整個不丹外交部都與不丹邊界秘書處官員在一起，聯合技術調查小組準備的報告是邊界劃定的關鍵，該報告亦在該次會議上獲得通過。也許這無形的壓力刺激了印度神經，導致印度單方面侵越它無權進入的地區。洞朗地區是屬於中國的。他相信印度是在阻止不丹與中國簽署協議。

旺查·桑傑在不少文章中都提到不丹皇家軍隊是獨立，但外界有說法稱，他們是由印度軍隊訓練及納入印度的軍事體系。對此，旺查·桑傑回應說，不丹皇家軍隊是由印度訓練和給予軍事援助，但是他們並不屬印度軍隊一部分。「有印度媒體稱，印度武裝力量在不丹達到旅級數量，並不正確，我猜他們是想以此引證不丹是印度附庸國。」

「中國和不丹邊界上，不丹軍隊只是象徵性存在，甚至在冬天時更是完全沒有駐守，因為我們並不認為中國軍隊會侵犯國境」，旺查·桑傑說，歷史上，中國從來沒有入侵過不丹。和中國相處，不丹感到很自在。另一方面，在不丹與印度邊界上，不丹軍隊是武裝巡邏的，因為我們不時受到印度武裝攻擊。不丹不會幻想在戰場上得到印度協助。

談到不丹是印度「保護國」的說法，旺查·桑傑承認，不丹的大部分進出口都要依賴印度來與其他國家進行過境和貿易，包括使用其空域的航空公司，因此在很多方面不丹的這種依賴已經被印度充分利用了。由於這樣的關係，不丹有時也會迎合印度，例如不參加上海世博會、不加入世貿（WTO）和拖延與中國展開外交關係等。但是他不認同不丹是印度「保護國」的說法，認為是印度媒體和官員在有意傳達這樣的信息。他說，不丹與印度之間甚至沒有簽訂安全合作協議。「單從現時中國的態度和行為來看，我覺得中國對不丹的主權可能比印度更加的尊重，希望我的看法是對的。」

旺查·桑傑說，不丹人和中國人之間存在真正的交流，高層之間一直都保持聯繫。雖然不丹邊界談判代表團尚未與中國最高領導人會見，但不丹國王曾與中國官員會面。他認為，現時進度仍然十分良好，《中國不丹邊界協議》遲早會簽署，並不會一直被延後。