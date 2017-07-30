（中央社首爾/華盛頓30日綜合外電報導）美國空軍今天發布聲明說，兩架美軍B-1B轟炸機飛越朝鮮半島上空，直接回應北韓近期的飛彈試射。



路透社報導，北韓28日宣布再度成功試射洲際彈道飛彈（ICBM），證明其具有攻擊美國本土的能力，引發美國總統川普的強烈警告。



美國空軍聲明表示，B-1B轟炸機飛入朝鮮半島上空，是針對最近這次與7月3日火星-14型（Hwasong-14）洲際彈道飛彈試射的直接回應。



法新社報導，美國B-1B轟炸機與南韓、日本空軍戰鬥機參與10小時雙邊任務，進行攔截訓練和編隊演習。



太平洋空軍司令歐蕭尼西（Terrence O'Shaughnessy）在聲明中說：「北韓依舊是這個區域穩定的最急迫威脅。」



「若接到指令，我們準備好以快速、致命和壓倒性的勢力，就我們選擇的時間和地點予以回應。」（譯者：中央社許湘欣）1060730