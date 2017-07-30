美國2架B-1B戰略轟炸機飛越朝鮮半島，目的是向北韓示威。北韓前天深夜才試射「火星-14」洲際彈道導彈級的導彈。



南韓空軍消息人士透露，這2架B-1B戰略轟炸機，今天上午離開美國太平洋關島空軍基地，經過南韓濟州南方海上，進入美軍烏山空軍基地，計畫從西海上空離去。



（王長偉首爾報導）



