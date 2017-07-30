德國漢堡發生難民持刀砍人:多人傷亡 兇手落網北京新浪網 (2017-07-30 11:19)
來源：參考消息網
原標題：德媒稱漢堡發生難民持刀砍人案：多人傷亡 兇手已落網
參考消息網7月30日報導 德媒稱，位於漢堡巴姆貝克區的富爾斯比特爾街是一條熱鬧的購物街，28日下午3點剛過，這裏發生了一起可怕的襲擊：一名男子在一家超市內持刀行兇，並在逃離過程中隨意砍傷路人。
據德國《明鏡》周刊網站7月28日報導，一名50歲男子在襲擊中死亡，4名年齡在19歲至64歲的男子受傷，另有一名50歲女性受重傷，兇手已被逮捕。
報導稱，兇手為26歲，來自阿聯酋並以難民身份進入德國，迄今尚不清楚此次襲擊是否出於意識形態動機。報導稱此人與極端主義勢力有染。不過警方消息人士透露，兇手還患有精神疾病且經常吸毒，此人最近居住在漢堡的一處難民安置所。
漢堡市長奧拉夫·肖爾茨說，案犯「顯然是一名應當離境的外國人」，而此人至今未被驅逐的原因是他沒有任何身份證件。肖爾茨30日晚間表示：「更讓我感到憤怒的是，兇手在德國申請保護，卻將仇恨對準我們。」
報導稱，比較清晰的是兇手被制服的過程：目擊者的陳述和監控畫面顯示，幾名男子在兇手身後追趕，向他投擲椅子和石塊，隨後將其攔下，兇手最終被便衣警察逮捕。
根據德國明鏡電視台掌握的消息，一名35歲男子在一個公共汽車站附近用棍子將兇手擊倒，他本人因此肩膀脫臼。
在理髮店工作的克絲廷·黑塞爾巴爾特說，兇手的頭部被石塊擊中，並且警方曾多次鳴槍示警。
報導稱，當天晚間，附近居民和商戶經營者的情緒已基本穩定。
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