中斯簽署漢班托塔港運營協議 斯方承諾不涉軍用北京新浪網 (2017-07-30 11:19)
來源：參考消息網
原標題：外媒：中斯簽署漢班托塔港運營協議 斯方承諾不涉軍用
參考消息網7月30日報導 英媒稱，斯里蘭卡與中國簽署了一項價值11億美元的南方深水港漢班托塔港的管理開發協議。
據英國廣播公司網站7月29日報導，政府已經保證，在這個位於亞歐主航線上的港口，中國只開展商業活動。
斯里蘭卡政府說，從這筆交易中獲得的資金將用於償還外國貸款。
根據這一計劃，一家中國國企將租用該港口以及周邊1.5萬英畝（約合60.7平方公里）土地建設工業園區，租期為99年。
報導稱，自從持續26年的斯里蘭卡內戰2009年結束以來，中國已向斯里蘭卡的基礎設施建設投入大量資金。
據英國廣播公司報導，俯瞰印度洋的漢班托塔港預計將在中國的「一帶一路」倡議中發揮重要作用，該計劃將連接中國與歐洲之間的港口和道路，受到印度和日本等地區貿易競爭對手的密切關注。
斯里蘭卡總理拉尼爾·維克勒馬辛哈28日說：「我們給全國人民爭取到一份更好的協議，不會對安全造成任何影響。」
他說，這份協議將幫助斯里蘭卡償還外債。
29日，在漢班托塔港運營協議簽署儀式上，斯里蘭卡港口運輸部部長馬欣達·薩馬拉辛哈和中國招商局港口控股有限公司副主席胡建華交換禮物。（法新社）
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