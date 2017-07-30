（中央社馬德里29日綜合外電報導）西班牙巴塞隆納附近一場電子音樂節的舞台今天突然起火，狂歡者四處奔逃，現場超過2萬2000人受到疏散。



法新社報導，消防單位發表聲明說，消防人員隨即趕赴這場位於西班牙東北部聖科洛馬-德格拉馬內特（Santa Coloma de Gramenet）的「明日世界」（Tomorrowland）音樂節，最後成功撲滅火勢，無人受傷。



當局補充說，一共有2萬2143人被迫撤離。



影片顯示，舞台一側被猛烈大火吞噬，民眾驚惶逃竄之際，還可見火花如瀑布傾瀉而下，黑煙直竄天際。



目前仍不清楚起火原因，但主辦單位在臉書上表示，是技術故障造成這起火災。



「多虧當局的專業介入，全場2萬2000名遊客才能安全撤離，無人受傷。」



根據「紐西蘭前鋒報」（New Zealand Herald），在大火結束這場音樂節之前，美國知名DJ青木史帝夫（Steve Aoki）正準備上台演出。（譯者：中央社周莉芳）1060730