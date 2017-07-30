（中央社記者周永捷雅加達30日專電）印尼警方昨天在全國多處逮捕詐騙集團成員，共逮捕69名台籍嫌犯。這個國際詐騙集團也在緬甸、寮國及泰國鎖定中國大陸及台灣民眾進行詐騙。



印尼警察總部特別任務小組指揮官圖爾納戈戈（Turnagogo Sihombing）表示，警方已經追蹤這個詐騙集團數月之久，警方昨天在雅加達、泗水、巴淡島（Batam）多地發動逮捕行動。



雅加達警方昨日下午先在雅加達南區一處豪宅查獲電信詐騙集團，共逮捕15名男性、14名女性，這29人都是中國人。



警方晚間在峇里島貝諾瓦（Benoa）豪宅社區逮捕27名詐騙集團成員，包括10名台籍嫌犯和17名中國籍嫌犯。警方調查發現，這個詐騙集團的成員每月可獲得2千萬印尼盾（約新台幣4萬5400元）的酬勞。



另外，印尼新聞網站Detik.com等媒體報導，警方昨天也在泗水破獲詐騙嫌犯多達93人，其中包括33名中國人、一名馬來西亞人，其餘59人都是台灣人。



圖爾納戈戈表示，這些詐騙嫌犯是國際詐騙集團一環，他們選擇在印尼各地設立機房是因為嫌犯覺得在這裡進行跨國詐騙比較安全，並躲避法律追究。



他指出，這個國際詐騙集團也在緬甸、寮國及泰國鎖定中國及台灣民眾，運用資訊科技進行詐騙。1060730