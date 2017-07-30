印度針對中國部署導彈難兌現:技術缺陷無法解決北京新浪網 (2017-07-30 11:19)
來源：參考消息
原標題：印媒稱印針對中國部署導彈計劃難兌現：技術缺陷無法解決
參考消息網7月30日報導 印媒稱，印度空軍旨在中國邊界部署的戰略導彈系統目前尚未就位，這一部署已經推遲了4年。主計審計長公署（CAG）29日向議會提交的報告強調了這一點。
據《印度快報》網站7月29日報導，報告說：「基於威脅判斷，印度政府2010年設想在『S』防區為印度空軍引入戰略導彈系統，這一威懾能力計劃在2013年6月至2015年12月間以分階段的方式就位。」但報告補充說：「迄今，儘管過去了4年，這一急需的能力尚未形成，戰略目標也沒有實現。」
報導稱，雖然CAG的報告沒有明確說是何種導彈，但有可靠消息說，考慮中的導彈是「天空」地對空導彈——內閣安全委員會曾在2008年12月批准將該導彈引入印度空軍。
據《印度快報》報導，CAG的報告說，2009年，印度在「S」防區——消息人士證實說這是指東部空軍司令部管轄的印中邊界段——的態勢從「勸阻」轉為「威懾」。
報導稱，CAG在審計中發現，印度電子公司提供的導彈存在質量缺陷。2014年11月交付的導彈中有30%沒能通過測試——它們射程不足，飛行速度低於要求，或是關鍵部件發生故障。CAG的報告說，這些問題會在敵對狀態中構成作戰風險。
報導稱，這一導彈系統尚未部署在東部空軍司令部6個地點中的任何一處，因為這些地點的基礎設施建設出現延遲。
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