委內瑞拉總統：制憲議會選舉會是大勝利中央社 (2017-07-30 12:10)
（中央社卡拉卡斯29日綜合外電報導）委內瑞拉總統馬杜洛（Nicolas Maduro）預測，明天登場、爭議不斷的制憲議會選舉將會是「一大勝利」。
這場選舉不但一路伴隨著血腥示威，造成多人喪生，且反對黨稱馬杜洛打算藉此走向全面獨裁。
法新社報導，有關當局表示，選舉相關事宜幾乎已準備完成，將有545名成員的制憲議會在展開制憲任務後，有權解散立法機關。
然而，選舉委員會主席魯塞納（Tibisay Lucena）坦承，在部分地區「我們遭到攻擊且選舉器材遭到燒毀」，證實在推特上流傳的影像為真。
馬杜洛趕在選前於本週下令禁止反政府示威，並稱制憲議會將是一項「勝利」。
他透過廣播談話說：「這將是委內瑞拉政治系統舉辦過最重要的選舉。」
反對黨則呼籲抵制這場選舉，根據民調顯示，超過7成民眾拒絕參與這場選舉。（譯者：中央社許湘欣）1060730
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