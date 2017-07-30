超級大黃蜂戰機降落福特號飛行甲板中央社 (2017-07-30 12:10)
福特號演練戰機起降，超級大黃蜂戰機經由航艦攔截索系統降落，完美順利。（取自美國海軍官網）中央社記者曹宇帆洛杉磯傳真 106年7月30日
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