超級大黃蜂戰機自福特號起飛中央社 (2017-07-30 12:10)
美國海軍目前主力機種F/A-18F超級大黃蜂戰機，經電磁彈射加速衝刺飛向藍天。（取自美國海軍官網）中央社記者曹宇帆洛杉磯傳真 106年7月30日
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