（中央社卡拉卡斯29日綜合外電報導）委內瑞拉抗議者今天作出最後努力，上街阻礙交通，打算讓成立制憲議會的選舉脫軌失序。反對總統馬杜洛的人士表示，制憲議會將讓這位社會主義領袖獨攬大權。



路透社報導，委內瑞拉首都卡拉卡斯的居民醒來時看到街道滿目瘡痍，因示威者本週與安全部隊爆發衝突，反對馬杜洛（Nicolas Maduro）版本社會主義的民眾說，選舉明天登場時，他們將不會前往投票。



站在其中一道路障的卡拉卡斯醫師助理羅培茲（Margarita Lopez）告訴路透社：「我明天當然不會去投票，我會待在家看連續劇，然後再出門加入抗議活動。」



政府禁止人民於28日至8月1日上街抗議，但反對派領袖卡普瑞爾斯（Henrique Capriles）呼籲他的追隨者，明天應一起走上國家主要道路抗議。



美國有線電視新聞網（CNN）報導，卡普瑞爾斯昨天對記者說：「他們能做什麼？逮捕上街抗議的數以百萬民眾嗎？」



根據法新社，與此同時，委內瑞拉人民的生活苦不堪言，卡拉卡斯與相鄰的瓦加斯州超市前，可見大排長龍的人潮。



政府過度印製鈔票所造成的惡性通貨膨脹，導致薪資縮水，民眾月薪相當於幾十元美元，食物、藥物與其他日常必需品都嚴重短缺。



34歲的卡拉卡斯居民馬西米里安諾（Maximiliano）說：「我買了食物來撐過未來幾日，美國把他們的人帶回去了，我的老闆消失了，我們也不知道他何時才會回來，最好還是做足準備。」



明天的選舉共有6120名候選人，目標是選出有545名成員的制憲議會，但其中沒人來自委內瑞拉反對派，反對派抵制這場他們認為受到操縱、有意實現獨裁統治的選舉。



候選人中沒有反對派人士，意味著全能的制憲議會將由執政社會黨及支持政府的基層活躍人士組成。（譯者：中央社周莉芳）1060730