（中央社記者曹宇帆洛杉磯29日專電）美國海軍最新航空母艦福特號22日成軍，並於28日演練成軍後的首次戰機起降，展示這艘航艦的最新科技，電磁彈射的優異性能。



戰機自航空母艦起飛，必須仰賴飛機彈射器（Aircraft Catapult）的輔助，以往均使用蒸汽彈射（Steam Catapult）系統，不過最新成軍的航艦福特號（USS Gerald R. Ford ，CVN 78），則是使用電磁彈射（Electromagnetic Aircraft Launch System）系統。



根據美國「國防科技」（Defense Tech）的報導，過去航艦必須燒水10餘小時，才能儲備足夠應付彈射戰機起飛的蒸汽，且彈射一架戰機需消耗614公斤的蒸汽，還得在飛行甲板之下，建置龐大的氣動與液壓設備。



但是運用磁浮列車原理的電磁彈射，無須儲備蒸汽能量，只需航艦供給電能即可，且彈射戰機的電磁能量儲備，僅數分鐘就完成，符合兵貴神速的作戰需求。



同時，電磁彈射可精準控制，輔助戰機起飛的加速速度，可就重型戰機或輕型無人飛機所需的彈射力道，調整電磁輸出的功率。



蒸汽彈射只能應付特定重量的戰機起飛，不符特定重量規格的機種，無論太輕或過重，蒸汽彈射無法輔助。



不過使用電磁彈射也並非沒有風險和缺點，若是航艦的電力供應出問題，或是供應航艦動力的核反應爐故障，電磁彈射就不能運作了。



目前包括中國大陸、英國等，都在研發電磁彈射技術，而福特號則是全球首個使用這套新科技的航艦，28日已演練成軍後，首次使用電磁彈射系統的戰機起降。



美國海軍艦隊司令部（US Fleet Forces Command）掛載於YouTube專頁的影音，美國海軍目前主力機種、由波音（Boeing）公司生產製造的F/A-18F超級大黃蜂戰機，在官兵的歡呼聲中，經電磁彈射加速衝刺飛向藍天。



超級大黃蜂戰機經由航艦攔截索系統降落（arrested landing），也完美順利。



至於福特號臉書專頁掛載的影音，更是詳細紀錄，演練首次戰機起降前，所有官兵一字排開，徹底檢查飛行甲板有無異物，以及戰機順利起降的全部過程。1060730