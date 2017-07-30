原標題：美軍驅逐艦遭菲貨輪撞傷 修復至少需5億美元

美國海軍第七艦隊「菲茨傑拉德」號驅逐艦6月17日凌晨在返回駐地神奈川縣橫須賀港途中，與一艘懸挂菲律賓國旗的商船在橫須賀港西南方向56海里（103公里）處海域相撞，碰撞導致美國船身嚴重損毀、7名美軍船員喪生。《菲律賓商報》7月30日報導稱，修復「菲茨傑拉德」號至少需要5億美元。

美國海軍研究協會新聞（USNI News）稱，美國海軍科爾號（USS Cole DDG-67）驅逐艦2000年在葉門亞丁港遭遇恐怖攻擊，恐怖分子駕著裝載炸藥的橡皮艇將船身炸出40呎的大洞，4名士兵當場喪生。事後，美國海軍花費2億5千萬美元修復科爾號。

美國海軍官員指出，阿利·伯克級（Arleigh Burke-class）驅逐艦「菲茨傑拉德」號受損比當年科爾號還嚴重，上層結構、吃水線以下的空間、以及電子與雷達系統等都受損，都需要大翻修。美國官員初步估計，「菲茨傑拉德」號的維修花費至少5億美元，甚至還可能加倍。

美國海軍10日發表聲明指出，將試著確定費茲傑羅號能否靠著自身動力返回美國維修，還是要留在日本進行維修。如果需要返回美國修理，將研究該如何返回美國。

事故或為美方過失

美國有線電視新聞網（CNN）21日報導稱，事故原因或為宙斯盾艦船員的「多重過失」。有觀點認為，宙斯盾艦方面沒有充分認識到集裝箱船靠近的危險性，而未能採取避免衝撞的合適措施。

多位美國軍方負責人透露了美方前期調查結果，有關集裝箱船的信息是否準確傳達給了宙斯盾艦指揮官也受到質疑，同時還發現宙斯盾艦當時航速可能高於正常速度。美軍負責人指出宙斯盾艦船員在衝撞的「最後瞬間都毫無動作」。另一位負責人表示：「大概會得出美軍方面存在過失的結論吧。」