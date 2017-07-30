原標題：美政府又現重要人事變動：凱利出任白宮幕僚長

中新網7月30日電 據外媒報導，繼上周新聞團隊換血后，美國白宮又發生新的重要人事變動。特朗普近日在推特發推文宣布，以國土安全部長凱利（67歲）取代白宮幕僚長普里伯斯（Reince Priebus）。普里伯斯上任只有半年就去職，是美國現代史上在職最短的幕僚長。

據報導，此前，新任白宮新聞主任安東尼·斯卡拉穆奇（Anthony Scaramucci）指責普里伯斯向媒體泄露信息。兩人早在之前已經不和，關係緊張。

在斯卡拉穆奇上任后，斯派塞上周辭任了新聞秘書一職。斯派塞和普里伯斯是朋友也是同盟，加入白宮前兩人曾在共和黨全國委員會共事過。

特朗普在推文宣布此人事變動時，人正在空軍一號上。普里伯斯也在機上。特朗普一行人當天下午在紐約下了飛機。普里伯斯沒有對此事置評，據記者觀察，他並沒有流露任何焦慮的神情。

普里伯斯後來發表聲明說，自己能夠為特朗普政府和國家服務，是他一生的榮幸。

據特朗普的助手透露，在美國國會屢次無法通過重大議案之後，特朗普開始對普里伯斯失去信心，並質疑他的能力。就在周五凌晨，共和黨在參議院遭遇挫折，無法通過廢除奧巴馬醫保法的新法案。

據知，普里伯斯是在不久前遞上辭呈。白宮一名高級官員說，特朗普早在兩周前便通知普里伯斯有關人事變動。

凱利定於31日正式走馬上任。特朗普委任他，是要他為白宮注入更強的紀律性。特朗普走下空軍一號時，對記者說：「普里伯斯是個好人。凱利將會有傑出表現。」