來源：海外網

原標題：澳大利亞反恐機構挫敗一起劫機事件 4名男子被捕

海外網7月30日電 據澳洲新聞網報導，澳大利亞總理馬爾科姆·特恩布爾稱，反恐機構挫敗了一起企圖在澳大利亞發動恐襲以擊落飛機的陰謀。

當地時間周六晚上，警方逮捕了四名男子，他們試圖在29日晚間製造恐怖劫機事件。目前澳大利亞所有機場都加強了安保措施。

澳大利亞聯邦警察科爾文專員說，警官們察覺到有悉尼人正策劃用一種「簡易裝置」進行恐怖襲擊。他說，目前被拘留的四名男子並沒有被警方指控。警方認為，這次襲擊的目標是澳大利亞的一個主要機場。（編譯/海外網 劉強）