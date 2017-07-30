原標題：專訪鄭永年： 「百日計劃」達成初步成果中美都做出了努力

本報記者 和佳 北京報導

導讀

中美關係能夠發展到今天的水平，是因為中美在民間、企業、科研等領域都有很好的交流。中美之間有上千個平台一直保持互動，即使政治關係起起落落，中美關係也不會太差，因為是互為利益相關者，「你中有我，我中有你」。

美國總統特朗普執政已半年。7月20日，白宮網站發佈聲明稱，特朗普對美國經濟產生了直接的影響：當選以來，道瓊斯指數上漲了17%，已25次創下新高；1月以來，美國新增86.3萬個工作崗位，其中82.1萬崗位由私營企業創造。

半年之內，特朗普一共簽署42項法案，但在如基礎設施建設、稅收改革、廢除或取代「奧巴馬醫改」等方面並未取得進展。特朗普在醫保法案上屢屢受挫，更令市場質疑其在國會推進其他重要計劃的能力。

就特朗普半年執政的表現、政策推行的前景、中美關係走向等問題，21世紀經濟報導記者專訪了新加坡國立大學東亞研究所所長鄭永年。

特朗普在許可權範圍內很努力

《21世紀》：你如何評價特朗普執政半年的表現？怎麼看他推進「稅改」等政策的前景？

鄭永年：特朗普在總統的許可權範圍內很努力，簽署了很多行政命令，但內部經濟改革、社會改革進展不大。所以可以發現，最近他轉向外交了，感覺外交比內政更容易些。

美國是制度化水平很高的國家，但目前很多高級官員的位置還空著、懸著，他也一直在「推特治國」，建立了自己「非正統」的權力體系，比如重用女婿、女兒，正式的渠道沒有重視起來，美國的智庫也被邊緣化。

一方面，他要推行計劃就必須通過官僚體制；另一方面，他又是反官僚體系、反既得利益的，這是個矛盾。可以看到他當政半年來，與各部門的對抗非常強烈，誰來幫他做事？那麼多計劃顯然不可能都通過非正式的權力體系來實施，這是他面臨的困境。

所以，特朗普想推行的改革和政策遇到不少阻力。有一些可以做。比如增加軍費也是再工業化、增加就業的一部分，這點也不能忽視。美國軍備完全是私人部門、軍火商在做，涉及美國航天、航空、潛艇等很多先進技術，增加軍費對美國經濟會產生很大的影響。

特朗普治國基本沿用了治理公司的風格，他組建了一個「企業型」的政府，團隊成員、顧問都是企業家。

《21世紀》：以前G20更強調「自由貿易」，而這次在G20公報中對捍衛「公平貿易」也有所體現。這對經濟全球化而言意味著什麼？

鄭永年：這是貿易保護主義的一部分。貿易保護主義並不是不要貿易了，而是更強調所謂的「公平」。美國認為上世紀八九十年代開始的全球化，自己國家沒能獲得應得的利益，好處更多的是流向其他國家。

以前是發達國家強調自由貿易，欠發達國家強調公平貿易，現在倒過來了。從經濟意義上看，對美國來說，也的確感受到了全球化的壓力。「公平」這個口號可以提，難的是如何做到公平。自由貿易的核心是「比較優勢」原理，今天在很多方面美國都缺乏比較優勢，比如廉價勞動力。美國的優勢是技術，但它不賣給中國這樣的國家，不利用「比較優勢」去做貿易，所以美國的貿易不平衡很大程度上是政治因素造成的。

在全球化過程中，工作流失后就很難再收回來了，尤其是低端製造業。並且，相較全球化，技術的進步對工作流失的影響更大，這不僅是美國的問題，而且是全世界的問題，中國也會面臨這樣的問題。美國IT等產業很發達，應該考慮如何對勞工再培訓，使他們轉業，把關掉的煤礦再開起來解決不了多少問題。

《21世紀》：你如何看退出TPP、巴黎協定對美國領導力的影響？「美國優先」對全球政治經濟秩序造成怎樣的影響？「一帶一路」能發揮怎樣的作用？

鄭永年：退出TPP、巴黎協定，從短期看會使美國的軟實力受到影響，但從長遠來看，美國又會找回軟實力。現在並不是說美國不要全球化了，而是說美國需要一個「治理整頓」的階段。全球化是一個資本現象，全球化的主體是跨國公司，不是美國政府，政府只能從政策上促進或拖後腿，所以我不認為特朗普阻擋得了全球化。氣候變化也是一樣，特朗普的決定不會毀了國際各方的努力，只是拖了後腿，不至於大倒退。

公平地評價，特朗普提出「美國優先」並沒錯，在軍事、戰略、外交等方面，美國以前手伸的太長，到處干預。擴張過度之後國內會力不從心，所以先把國內的事情做好是對的。但由於美國已經捲入太多了，「美國優先」意味著「收縮」，短期內對美國的國際地位有很大影響。但如果國內能夠處理好，資本擴張的本質不會改變，美國強大之後又會走向世界。美國沒有能力充當世界警察，就導致今天的世界處於動蕩、無秩序、無政府狀態。

中國提供的「一帶一路」是一個很好的國際公共品，很重要的是，與TPP不同，「一帶一路」是發展導向。TPP是規則導向，現在的世界不缺規則，而是規則過多。以前西方設置了太多規則，投資有很多的附加條件，這些都阻礙了發展中國家的發展。「一帶一路」的目標是推動發展，不僅是中國的可持續發展，還要推動發展中國家的發展。現在世界經濟不平衡主要是發展的問題，如果能帶動發展中國家發展起來，對世界經濟會是一個很大的貢獻。

當然，「一帶一路」也需要規則，是通過倡議讓大家一起來制定規則。它不是一個國家制定好規則，其他國家去接受和執行。「一帶一路」是開放、包容的，大家都能夠參與進來。

小衝突無傷大雅

《21世紀》：與之前的美國政府相比，特朗普在對華政策上，有哪些不同？中美關係的不確定性體現在哪些方面？

鄭永年：最大的不同就是把中美關係當成生意來做。從有利的方面來看，特朗普不講意識形態，更實事求是。不利的方面是更強調「交換」，達不到目的就會動很多心思來施壓，可以說是從「意識形態化」轉向「商業化」。

中美兩國經濟具有很強的互補性和依賴性。一方面，除了少數技術領域之外，美國的大部分技術更加先進，從價值鏈上看，我們還處於低端的位置，所以互補性遠遠大於競爭性。另一方面，2008年之後，西方各國對中國的出口下降，表明中國內需增加，對國外依賴減小，中國的中產階層在迅速成長，美國不會放棄中國市場；如果中國轉向其他市場並且影響力越來越大，美國還是會權衡一下。

不確定性在於特朗普動不動就動用行政命令，用一些老掉牙的法規來對付中國。我認為，中美貿易戰小打小鬧可能會有，但很難發生大規模的貿易戰，因為這是互相傷害的。小衝突很難避免，也無傷大雅。

《21世紀》：美國縮減貿易逆差的目標能夠實現嗎？

鄭永年：很難實現，因為貿易逆差的根本原因就是中國把自己的比較優勢發揮出來了，而美國因為政治原因阻礙了比較優勢的發揮。另外，特朗普還是有一種傳統貿易的思想，缺乏對已經形成全球產業鏈的現代貿易的理解。如果對中國採取懲罰性措施的話，受影響的不僅是中國，還有很多其他國家；不僅是中國公司，在華的歐美公司都會受到影響。

再談到去產能，這是需要一個過程的，中國一直努力在做。但特朗普的心態過於著急，希望馬上就可以實現。如果他能耐心一點的話，考慮到貿易的複雜性、中美關係的複雜性，就不會採取很粗暴的手段。

《21世紀》：你怎麼看特朗普政府對「一帶一路」的態度？中美在「一帶一路」上有怎樣的合作機會？

鄭永年：特朗普是一個商人，「一帶一路」建設是一個發展項目，有商機的話是可能會考慮參與的。美國現在不再公開反對「一帶一路」倡議，這樣的態度轉變是積極的。

但問題是中美兩個國家怎麼合作？美國怎麼來參與「一帶一路」建設？是把基建延伸到美國本土，還是讓美國參與中國在其他國家的基建？這個還不明確，也很難馬上明確起來。

我認為中美可以進行金融合作，與美國私營部門合作。特朗普現在更強調國內的基礎設施建設，如果能夠對中國開放，那將是一個很大的進步。但美國方面，一些部門可能對中國的投資和建設是持懷疑態度的，尤其在「國家安全」等方面有疑慮。一些媒體對華不太友好，還有傳統共和黨內部也有一些不友好的力量，這是要面臨的困難。

《21世紀》：你如何評價中美「百日計劃」？

鄭永年：「百日計劃」雙方都做出了努力，也達成了一些初步的成果。但結構性貿易不平衡並不是很容易改變的，如果特朗普動不動以商人的方式去談就會很吃力，缺共乏識就很難實現所謂的「公平貿易」。

由奧巴馬時代的中美戰略與經濟對話機制，調整為四個對話機制也是更具優勢的。以前更籠統，政治、經濟、外交、安全都交叉在一起，現在切分開能夠更專業和細緻。但這也容易產生「部門主義」，要注意統籌。

政治互信是很重要，但中美關係能夠發展到今天的水平，是因為中美在民間、企業、科研等領域都有很好的交流，只依靠政治關係是不夠的。中美之間有上千個平台一直保持互動，即使政治關係起起落落，中美關係也不會太差，因為是互為利益相關者，「你中有我，我中有你」。