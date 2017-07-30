？？謝里夫家族提前出局 但反對黨眼下沒有得力人選

？？據新華社電？巴基斯坦最高法院２８日對謝里夫家族涉嫌腐敗案作出裁決，決定取消謝里夫總理任職資格。謝里夫隨後辭職。

？？分析人士認為，這一裁決將對定於明年舉行的巴基斯坦大選產生極大影響，相當於提前宣布謝里夫家族在巴國內激烈的政治鬥爭中出局，而反對黨眼下也推選不出有力的候選人。因此，巴未來政局走向將面臨更多不確定性。

？？家族涉嫌腐敗

？？由巴最高法院５名法官組成的審理小組２８日一致同意，取消謝里夫的任職資格，決定由國家稽查局對謝里夫本人、其兩個兒子及女兒和女婿正式立案調查，並要求在６個星期內完成相關調查，６個月內作出最終決定。當天一同被取消任職資格的還有涉案的財政部長伊沙克·達爾和國會議員、謝里夫女婿薩夫達爾。

？？此次去職是謝里夫第三次未能完成總理任期。１９９３年，謝里夫因被控受賄遭時任總統解職。１９９９年，他在軍事政變中被罷免。２０１３年，謝里夫領導的穆盟（謝派）在國民議會選舉中以明顯優勢獲勝，他開始第三個總理任期。

？？衝擊明年大選

？？巴基斯坦定於明年舉行大選。專家認為，此次裁決將對選情產生重要影響。

？？中國社會科學院南亞問題專家葉海林認為，最高法院此舉與明年大選有密切關係。「反對派指控謝里夫及其家族涉嫌貪腐，不僅是希望在明年大選前把他趕下台，更要讓他女兒、穆盟（謝派）很有可能推薦的總理候選人瑪麗亞姆·謝里夫無法獲得參選資格。」

？？在葉海林看來，最高法院這一裁決對謝里夫家族及其所屬黨派的打擊非常嚴重，相當於提前宣布謝里夫家族在巴國內激烈的政治鬥爭中出局。「這一裁決最大的影響在於明年大選。現在巴基斯坦政局比較複雜，以往兩大主要政黨輪流坐莊的情況很難重演，因為目前主要反對黨人民黨也推舉不出一個特別有競爭力的候選人。」