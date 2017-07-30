南非球場突發踩踏致2死17傷 比賽獲准繼續進行北京新浪網 (2017-07-30 01:36)
來源：海外網
原標題：南非一球場突發踩踏致2死17傷 比賽獲准繼續進行
海外網7月30日電 29日，南非約翰內斯堡一個曾主辦2010年世界杯決賽的球場，發生球迷踐踏事件造成2人死亡和17人受傷，其中1人病情危急。不過在局面獲得控制后，比賽獲准繼續進行。
據香港東網30日報導，當凱薩酋長（Kaizer Chiefs）和奧蘭多海盜（Orlando Pirates）進行熱身賽之際，球場的一個閘口外面發生踩踏事故。據悉，同是來自索韋托的凱薩酋長與奧蘭多海盜是「世仇」，兩支球隊是南非國內最受歡迎的球隊。
事發時，球場幾乎全場爆滿。事發後，當局開放所有閘口，局面受到控制。令人驚奇的是，比賽獲准繼續進行，電視畫面顯示，球場沒有明顯的干擾。結果，凱薩酋長以1-0贏了對手。
據報導，發生場內球迷踩踏事件的球場又稱為「足球城」，可容納8.7萬人，在2010年主辦世界杯決賽西班牙對荷蘭，結果西班牙以1-0擊敗荷蘭。（綜編/海外網 劉強）
關鍵字：
其他國際新聞更多國際新聞
編輯首推
摘星工廠
我是馬克
愛情物語女孩必讀
蔡康永
熱門推薦
- 時尚保養
- 家電商品
- 精選分類
- 人氣商品
- 熱賣商品
西門子 耳掛式 助聽器．西門子 助聽器 12S．Sony 助聽器．助聽器 電池 PR70．ARGOSY 助聽器 Plus．助聽器 電池．助聽器電池．西門子助聽器．助聽器 西門子．助聽器．助聽器 電池 PR48．虹韻助聽器．太陽能 助聽器．耳掛式 助聽器．助聽器 SIEMENS 西門子．西門子 耳掛式 助聽器 12s．s312 助聽器電池．助聽器 充電．美國 充電式 助聽器．SIEMENS 西門子 助聽器．助聽器 耳掛式．西門子 助聽器．ARGOSY 助聽器．助聽器 電池 pr41
- TORY BURCH Lucia Espadrille 蕾絲雕花麻編平底鞋(夜藍色)
- LAMINA Microban抗菌透氣乳膠床墊4cm-薰衣紫(單人)
- 【DINA JEWELRY蒂娜珠寶】3EX GIA0.46克拉 F VS2 求婚鑽戒(
- NBA-波士頓塞爾提克隊保暖羽絨背心-綠(男)
- PRADA 浮雕LOGO防刮皮革附證件卡雙扣長夾.辣椒紅
- 【C'est Chic】日式三折獨立筒彈簧床墊3.5尺(知性灰)
- MobileStudio Pro13 DTH-W1320M專業繪圖平板電腦(i7，256GB
- 【星辰 CITIZEN】WICCA 魔幻閃耀甜美計時腕錶(BM1-121-11)
- 瑞典 sunnaform S5 北歐設計空氣清淨機 (純白款)
- 【BALLY】經典雙色織帶小牛皮直立拉鍊雙層信差包(小-棕色61
朝鮮洲際導彈射程超一萬公里 怎麼做到的【北京新浪網】
澳大利亞挫敗一起恐怖劫機事件 4名男子被捕【北京新浪網】
美政府又現重要人事變動：凱利出任白宮幕僚長【北京新浪網】
不丹學者披露:中不兩國這件事刺激印度非法越界【北京新浪網】
越南機車密度全球第二 擬推禁摩令【中央社】
發燒雜誌更多
Cheers 快樂工作人
記住，人生只有3發子彈
畢業於台灣大學財務金融學系畢業的林宛靜，捨棄穩定的金融業飯碗，選擇在二十出頭的年紀創業...《詳全文》