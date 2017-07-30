來源：海外網

原標題：南非一球場突發踩踏致2死17傷 比賽獲准繼續進行

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海外網7月30日電 29日，南非約翰內斯堡一個曾主辦2010年世界杯決賽的球場，發生球迷踐踏事件造成2人死亡和17人受傷，其中1人病情危急。不過在局面獲得控制后，比賽獲准繼續進行。

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據香港東網30日報導，當凱薩酋長（Kaizer Chiefs）和奧蘭多海盜（Orlando Pirates）進行熱身賽之際，球場的一個閘口外面發生踩踏事故。據悉，同是來自索韋托的凱薩酋長與奧蘭多海盜是「世仇」，兩支球隊是南非國內最受歡迎的球隊。

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事發時，球場幾乎全場爆滿。事發後，當局開放所有閘口，局面受到控制。令人驚奇的是，比賽獲准繼續進行，電視畫面顯示，球場沒有明顯的干擾。結果，凱薩酋長以1-0贏了對手。

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據報導，發生場內球迷踩踏事件的球場又稱為「足球城」，可容納8.7萬人，在2010年主辦世界杯決賽西班牙對荷蘭，結果西班牙以1-0擊敗荷蘭。（綜編/海外網 劉強）