最新／尼莎侵台 颱風中心登陸全台停班停課NOWnews今日新聞 (2017-07-29 21:35)
今年第9號颱風尼莎29日晚7時10分，中心已登陸宜蘭蘇澳，中央氣象局提醒，隨著颱風中心穿越台灣，北部風雨也會轉強，越晚風雨越大，呼籲民眾做好防颱措施。氣象局預估，颱風中心將在30日凌晨至清晨出海。
根據行政部人事行政總處公布，30日全台停止上班上課情形如下：
北部地區
基隆市：停止上班、上課。
臺北市：停止上班、上課。
新北市：停止上班、上課。
桃園市：停止上班、上課。
新竹市：停止上班、上課。
新竹縣：停止上班、上課。
中部地區
苗栗縣：停止上班、上課。
臺中市：停止上班、上課。
彰化縣：停止上班、上課。
南投縣：停止上班、上課。
雲林縣：停止上班、上課。
南部地區
嘉義市：停止上班、上課。
嘉義縣：停止上班、上課。
臺南市：停止上班、上課。
高雄市：停止上班、上課。
屏東縣：停止上班、上課。
東部地區
宜蘭縣：停止上班、上課。
花蓮縣：停止上班、上課。
臺東縣：停止上班、上課。
外島地區
澎湖縣：停止上班、上課。
連江縣：停止上班、上課。
金門縣：停止上班、上課。
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