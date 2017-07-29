今年第9號颱風尼莎29日晚7時10分，中心已登陸宜蘭蘇澳，中央氣象局提醒，隨著颱風中心穿越台灣，北部風雨也會轉強，越晚風雨越大，呼籲民眾做好防颱措施。氣象局預估，颱風中心將在30日凌晨至清晨出海。

根據行政部人事行政總處公布，30日全台停止上班上課情形如下：

北部地區

基隆市：停止上班、上課。

臺北市：停止上班、上課。

新北市：停止上班、上課。

桃園市：停止上班、上課。

新竹市：停止上班、上課。

新竹縣：停止上班、上課。

中部地區

苗栗縣：停止上班、上課。

臺中市：停止上班、上課。

彰化縣：停止上班、上課。

南投縣：停止上班、上課。

雲林縣：停止上班、上課。

南部地區

嘉義市：停止上班、上課。

嘉義縣：停止上班、上課。

臺南市：停止上班、上課。

高雄市：停止上班、上課。

屏東縣：停止上班、上課。

東部地區

宜蘭縣：停止上班、上課。

花蓮縣：停止上班、上課。

臺東縣：停止上班、上課。

外島地區

澎湖縣：停止上班、上課。

連江縣：停止上班、上課。

金門縣：停止上班、上課。