▲許多女性最害怕的就是蟑螂。（圖／翻攝自pixabay.com）

許多女性最怕的就是蟑螂，每當看到蟑螂就會嚇得花容失色、六神無主，而如果碰巧是獨自在外租屋居住，真的是求救無門，於是就有女網友在批踢踢上發問：「女生獨自在外都怎麼處理蟑螂？」原PO表示，因為小時候曾踩死過蟑螂，卻有一堆小蟑螂湧出，讓她對「踩蟑螂」或用拖鞋「打蟑螂」產生了陰影，害怕的原因就是擔心蟑螂「爆肚」。

網友們則分享提供自己的「滅蟑」方式：「用裝肥皂水的噴瓶噴牠，再用衛生紙擦掉。蟑螂秒死、不爆漿、又無殺蟲劑味，超棒的」、「漂白水，效果更快噢」、「養ㄧ隻貓幫你抓」、「拿電蚊拍，電一下就暈了，然後再灑肥皂水，一分鐘內搞定」、「丟馬桶的時候，在裡面倒點沐浴乳就可以讓蟑螂淹死了」、「清潔劑，酒精&肥皂水拿來噴大隻的沒什麼用」、「小蟑螂我用酒精，大蟑螂用熱水燙，預防部分，保持乾燥非常有效，也要隨手清除食物氣味和碎屑，讓蟑螂沒法吃喝」。

也有人自製「蟑螂藥」，讓蟑螂吃了以後回巢死掉，連帶消滅同窩的夥伴。不過儘管滅蟑方法百百種，仍然是有女孩兒對蟑螂無力招架，遇到蟑螂只能「尖叫阿，不然還能怎樣」，或是向外求援：「我以前在外租房時，曾敲隔壁的門請男生幫我殺蟑螂」。

甚至也有人因此都想移民到「沒有蟑螂的國度」，而據說「越冷的地方越不會有（蟑螂）」，例如緯度較高的地區、國家：「北海道沒有哦」、「目前在英國三個月還沒看到蟑螂，聽說在英國很少見，不知道是真是假」、「加拿大真的沒有！」、「荷蘭和法國沒看過蟑螂，倒是有老鼠」、「冬天會冷到零度以下就很少有蟑螂。跟國家無關，是氣候」，也有人認為「千萬不能住賣吃的樓上與附近」、「其實只要住商分離，定期消毒，衛生良好的地方就會少很多」。重點就是盡量保持乾淨，也能相對減少各種蟲蟻囉。