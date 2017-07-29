中醫師等國家考試 除花東考區外照常公視 (2017-07-29 00:00)
尼莎颱風來襲，考選部昨天宣布，今天登場的中醫師等的國家考試，除了花東考區外、其他考區照常舉行，引發部分考生的強烈不滿，認為會有公平性的問題。不過，考選部強調，主要是考量考生及選務人員的安全，也強調今天的考試，都是屬於技術人員的資格考試，只要分數達標，就能取得證照。
尼莎颱風來襲，考選部昨天宣布，今天登場的中醫師等的國家考試，花東考區停考，擇期再舉辦，其他考區卻照常舉行，上午在台北木柵的國家考場，還是照常舉行，引發了部分考生的質疑考試的公平性。
==考生 王小姐==
我們是同一期的人
那會覺得他們有多的時間
可以多準備這樣子
然後出不一樣的試題
會有不是 不公平性的問題
因為我們寫的東西 是不一樣的
==考生 黃先生==
我覺得應該就是 如果不考的話
就是應該全區要一起不考 這樣子
考選部強調，一般會認為，發生偶發事件，就應該全面停考，不過，這次考試，並不是在舉辦前，颱風就已經登陸，導致無法考試，考量考生及選務人員的安全，才會只有花東考區停考，擇期補考。
==考選部主秘 蘇秋遠==
如果說今天花蓮跟台東的部分
就是考到5點40分才結束的話
那一個時間點
我想風雨會非常的大
對應考人跟試務工作人員
人身安全是有很大的威脅
這個部分我們一定要
做最優先的考量
考選部表示，今天舉辦的國家考試，都是屬於技術人員的資格考試，只要分數達標，就能取得證照，而且一年會舉辦兩次，部內都有準備命題大綱，每次命題，都一定會考量考題難易度的公平性。
記者 陳佳鑫 莊志成 台北報導
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