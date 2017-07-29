花蓮壽豐鄉米棧社區，自己組工班，要修復有百年的歷史，不過卻廢棄真久的米棧古道，這條古道，是日本時代，連絡花東縱谷到海邊的步道。



來到花蓮壽豐鄉的米棧古道，志工們挖掘壕溝，利用現場材料埋設石頭與木樁，年輕學子也利用暑假期間來幫忙，大家都希望為社區出一份力量，用手做，將古道修復。



==民眾 吳小姐==

這是我第一次來

就覺得如果把這個環境整理好

可以讓更多人知道台灣山的美

就會覺得很開心



米棧古道是在日治時期所興建，當時為花蓮縣壽豐鄉聯絡縱谷與海岸線的步道，荒廢後歷經百年風雨，內部早已柔腸寸斷，現在要修復可沒那麼簡單。



==米棧社區發展協會解說員 徐金福==

這個地方

它整個下邊坡的地基都流失了

那後來我們就發現到

步道協會有教過我們

他說那真的不行的話

那就把它改道

那後來我們就想一想

還真的是要改道



值得一提的是，為了就地取材方便，順便移除外來種植物，林務局特別派員指導大家在山區，砍伐銀合歡，然後再將其枝幹做為鋪設階梯或邊坡的建材。



==林務局花蓮林管處娛樂課長 紀有亭==

這個是蠻棒的

既可以移除外來物種

又可以就地取材原地施作

那是非常棒的一個方式



而全長2100公尺的米棧古道，目前只修復了600公尺，社區希望能有更多志工一起加入修繕行列，讓這條可以看見太平洋與花東縱谷的古道，可以早一點通行。



記者 溫嘉楷 花蓮報導