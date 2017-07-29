受到颱風影響，考選部昨天宣布，今天舉行的中醫師等國家考試，除了花蓮台東、其他考區照常舉行，引發部分考生不滿，認為不公平。不過，考選部表示，是安全的考量，也強調今天的考試，都算是技術人員的資格考試，只要分數符合一定的標準，就能取得證照。



尼莎颱風來襲，考選部昨天宣布，今天登場的中醫師等的國家考試，花東考區停考，擇期再舉辦，其他考區卻照常舉行，上午在台北木柵的國家考場，還是照常舉行，引發了部分考生的質疑考試的公平性。



==考生 王小姐==

我們是同一期的人

那會覺得他們有多的時間

可以多準備這樣子

然後出不一樣的試題

會有就是 不公平性的問題

因為我們寫的東西 是不一樣的



==考生 黃先生==

我覺得應該就是 如果不考的話

就是應該全區要一起不考 這樣子



考選部強調，一般會認為，發生偶發事件，就應該全面停考，不過，這次考試，並不是在舉辦前，颱風就已經登陸，導致無法考試，考量考生及選務人員的安全，才會只有花東考區停考，擇期補考。



==考選部主秘 蘇秋遠==

如果說今天花蓮跟台東的部分

就是考到5點40分才結束的話

那一個時間點

我想風雨會非常的大

對應考人跟試務工作人員

人身安全是有很大的威脅

這個部分我們一定要

做最優先的考量



考選部表示，今天舉辦的國家考試，都是屬於技術人員的資格考試，只要分數達標，就能取得證照，而且一年會舉辦兩次，部內都有準備命題大綱，每次命題，都一定會考量考題難易度的公平性。



記者 陳佳鑫 莊志成 台北報導