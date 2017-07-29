















受颱風影響，「考選部」在昨天宣布，今天舉行的「中醫師」等國家考試，除了花蓮、台東之外，其他考區「照常」舉行，這也引發，部分考生不滿，認為這並不公平。不過，考選部表示，這是安全考量，也強調，今天考試，是技術人員的「資格」考試，只要分數達到一定標準，就能取得證照。尼莎颱風來襲，考選部昨天宣布，今天登場的中醫師等的國家考試，花東考區停考，擇期再舉辦，其他考區卻照常舉行，上午在台北木柵的國家考場，還是照常舉行，引發了部分考生的質疑考試的公平性。==考生 王小姐==我們是同一期的人會覺得他們有多的時間可以多準備這樣子然後出不一樣的試題也會有 不公平性的問題因為我們寫的東西 是不一樣的==考生 黃先生==我覺得應該就是 如果不考的話就是應該全區要一起不考 這樣子考選部強調，一般會認為，發生偶發事件，就應該全面停考，不過，這次考試，並不是在舉辦前，颱風就已經登陸，導致無法考試，考量考生及選務人員的安全，才會只有花東考區停考，擇期補考。==考選部主秘 蘇秋遠==如果說今天花蓮跟台東的部分就是考到5點40分才結束的話那一個時間點我想風雨會非常的大對應考人跟試務工作人員人身安全是有很大的威脅這個部分我們一定要做最優先的考量考選部表示，今天舉辦的國家考試，都是屬於技術人員的資格考試，只要分數達標，就能取得證照，而且一年會舉辦兩次，部內都有準備命題大綱，每次命題，都一定會考量考題難易度的公平性。記者 陳佳鑫 莊志成 台北報導