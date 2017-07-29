液態喵星人！只要是容器主子就能「裝進去」NOWnews今日新聞 (2017-07-29 21:30)
貓咪的習性就是喜歡窩著睡覺，不管是紙箱、紙盒、籠子等等，甚至只要喵星人能鑽得進去的空間，即使在我們看來是多麼狹小、感覺多麼不舒適，喵喵們卻依然能睡得怡然自得。
國外網站Bored Panda就分享了網友們拍到的「貓咪是液態的」超萌認證照，讓人驚奇真是「處處都能裝貓咪」啊，液態的貓咪也讓貓奴們心都被融化了啦。
▲黑貓表示：什麼時候可以輪到我？（圖／翻攝自boredpanda）
▲雞蛋盒不放雞蛋改放貓咪。（圖／翻攝自boredpanda）
▲這是要玩疊疊樂嗎？（圖／翻攝自boredpanda）
▲主子，爐子上可不能睡啊！（圖／翻攝自boredpanda）
▲這位小朋友連鞋子都能睡呢。（圖／翻攝自boredpanda）
▲睡來睡去果然還是洗手台最合意。（圖／翻攝自boredpanda）
▲睡在素描本之間的貓，好有藝術氣息啊。（圖／翻攝自boredpanda）
▲喵星人一臉明擺著：別來煩我啦。（圖／翻攝自boredpanda）
實在是讓人很想「抱緊處理」啊，下次就敞開雙臂，把貓咪也裝進自己懷裡吧！
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