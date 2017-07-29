發現蛋黃沒熟 阿公將溏心蛋變茶葉蛋NOWnews今日新聞 (2017-07-29 21:00)
和爺爺奶奶相處在一起，總是會發生許多趣事。而一名網友日前就在《Dcard》表示，阿公吃了溏心蛋後，卻發現蛋黃沒有熟，竟然將剩下的溏心蛋全部都拿去燙，讓溏心蛋瞬間變為茶葉蛋，而其他網友看了全都笑翻。
原PO提到，媽媽的朋友特地送來自己泡製3天的溏心蛋，由於當時家人都在忙，阿公就先吃了一顆，卻發現裡面的蛋黃沒熟，「阿公很貼心的把所有的溏心蛋都拿去燙過了，最後溏心蛋都變成像茶葉蛋了！」
文章一出，立刻逗得網友哈哈大笑，紛紛留言「跟買破褲被縫起來一樣」、「阿公真貼心哈哈哈，下次生菜沙拉也會幫你燙一燙」、「哈哈哈媽媽朋友表示哭哭」、「不要啊阿公！溏心蛋的美味」、「他是燙多久啊蛋黃看起來超乾」。
▲阿公將溏心蛋變茶葉蛋。（圖／翻攝自Dcard）
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