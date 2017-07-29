國家語言引各界討論 文化部澄清誤解中央社 (2017-07-29 21:10)
（中央社記者江佩凌台北29日電）對於近日「國家語言發展法」引起各界討論，文化部今天發布新聞稿澄清誤解表示，用意不在重蹈強迫每個人學習每種「國語」之覆轍，不會要求所有學校都要用各族群語言教學。
文化部透過新聞稿表示，「原住民族語言發展法」已立法院三讀通過，明定原住民族語言為國家語言，「客家基本法」修正草案也已送請立法院審議，同樣明定客語為國家語言。然而政府宜有國家語言政策整體性基本法，因此由文化部研擬「國家語言發展法」。
文化部說明，「國家語言發展法」的立法精神在於確保面臨傳承危機的語言及文化得以保存、復振及平等發展，而非指定官方語言，所以不會有許多官方語言。
文化部說，「國家語言發展法」是為彌補過去一元化語言政策所致語言危機，其立意為支持多元共存，而非獨尊或刻意排除任何一個現存語言。並強調原則在於多元共存，並不在於互相代表。
文化部表示，「國家語言發展法」意不在重蹈強迫每個人學習每種「國語」之覆轍，而在於透過學校提供族群語言課程供學生選擇其中一種來學習，絕不可能每種都要學習。
文化部說，原民會將依據甫三讀通過「原住民族語言發展法」訂定相關辦法復振原住民族語，客家基本法修正草案若通過，客委會也將大力推動客語復振保存，文化部都會予以支持協助。
文化部強調，台灣多元語言文化是共同資產，目的在於肯認多元文化，並具體保障面臨危機族群語言的保存與發展，並非指定多種官方語言，也不會影響既有通行語言的自然發展。1060729
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