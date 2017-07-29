



吳慷仁主演偶像劇《極品絕配》奪愛奇藝平台追榜冠軍後，昨日進入大結局，吳慷仁戲魂大爆發連吻戲也都得心應手！男女主角完美結局，精湛演技感動千萬劇迷。自獲得雙影帝後，吳慷仁在偶像劇之表現備受關注與討論，戲裡戲外皆勇敢追愛！今(07/29)吳慷仁出席THERMOS膳魔師一日店長活動，吸引近百位粉絲到場支持，打破以往文青沉穩風格，



以休閒輕鬆打扮出席記者會，帥氣登場魅力不減，並大方分享夏日解暑秘方，讓現場粉絲為之瘋狂，炎熱的天氣也瞬間變得清涼！談到夏日消暑的小撇步，總是戲約滿檔的吳慷仁笑說，令他印象最深刻的一次是頂著炎夏高溫，全身穿上整齊的全套西裝，讓他直呼熱翻天！並表示：「就算天氣再差還是需要堅持自己身為演員的專業態度，明明很熱表面上還是要不為所動，這也是演員們需要具備的實力之一，不管在什麼樣的環境也要演什麼像什麼！」吳慷仁透露，回想之前在炎熱天氣下拍戲，熱得全身汗流不停，導演一喊卡，一定會先趕緊補充身體的水份，才能維持身體機能繼續拍下一場戲。現場也流行很多的水果調飲，也建議大家可以隨身攜帶輕水瓶，準備自己喜歡的水果調配加味飲料，裝進透明的輕水瓶中就可以變得很時尚又很健康。

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