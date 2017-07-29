麻州丹弗斯, July 28, 2017 (GLOBE NEWSWIRE) -- 流的劃時代心臟保健科技供應商Abiomed, Inc.（Nasdaq: ABMD）宣佈，2018會計年度第1季度營收1.325億美元，較2017會計年度同期營收1.03億美元成長29%。2018會計年度第1季度的GAAP淨利為3,740萬美元或稀釋後每股獲利0.82美元，而去年同期的GAAP淨利為1,290萬美元，稀釋後每股獲利0.29美元。





2018會計年度第1季度的財務和經營亮點包括：

•本會計年度第1季度來自Impella®心臟泵的全球營收總計為1.272億美元，較上個會計年度同期營收9,780萬美元成長30%。來自Impella心臟泵的美國營收成長28%，為1.147億美元，美國Impella患者使用率亦成長27%。





•在美國境外，Impella心臟泵的營收總計為1,250萬美元，成長53%，其中主要來自德國，其營收較上個會計年度成長62%。





•在美國，安裝Impella 2.5®心臟泵的基地額外增加16間醫院。該等醫院首次購買Impella心臟泵，使客戶安裝點數達到1,154個。Impella CP®心臟泵的客戶安裝基數新增46間美國醫院，使得安裝Impella CP的地點總數達到1,062處。安裝Impella 5.0®心臟泵的基地新增19間美國醫院，使得安裝Impella 5.0的地點總數達到472處。





•另有15個安裝地點為本季度首次購買Impella RP®心臟泵，使得安裝地點總數達到142處。





•2018會計年度第1季度的毛利率為83.5%，相較之下，2017會計年度第1季度為85.4%。





•2018會計年度第1季度的營業營收為3,310萬美元，營業毛利為25.0%，去年同期的營業營收為2,120萬美元，營業毛利率為20.6%。





•受益於採用新會計準則，2018會計年度第1季度的GAAP淨利為3,740萬美元，稀釋後每股獲利0.82美元；根據新會計準則，一項金額1,680萬美元、稀釋後影響每股獲利0.37美元的員工股票薪酬相關獎勵應認列為所得稅抵減項，因此有溢收稅額。去年同期，採納新會計準則之前的GAAP淨利為1,290萬美元，稀釋後每股獲利0.29美元。





•公司創造1,200萬美元的現金、約當現金及有價證券，截至2017年6月30日的總額為2.891億美元，而2017年3月31日則為2.771億美元。公司在第1季度有年度現金支出，不過目前沒有負債。





•公司最近收到了日本厚生勞動省（MHLW）就Impella 2.5和5.0 Impella心臟泵發出的補助許可，10個醫師學會已經完成了醫院指引文件。按照最近的平均匯率，日本的償付金額估計為24,000美元，相當於Impella在美國的售價，並在今年9月份開始支付。我們預計將在9月份將會有首位日本患者，並且重申我們將會於3月份會計年度底前在限有的10家醫院推出Impella。





•在6月30日，一項有關Abiomed的Impella 2.5心臟泵的新研究證明指出，伴隨冠心病介入性治療（PCI），可能會提高左主冠狀動心臟病發作的存活機率。



Abiomed董事長、總裁兼執行長Michael R. Minogue表示，「我們已經收到MHLW的通知，日本將於9月份開始補助Impella的費用，使我們能够進入世界第二大醫療器械市場。我們繼續展現出色的執行力，證明Abiomed是成長最快的醫療科技公司，而且GAAP利潤率不斷成長且無負債。隨著Abiomed在心臟恢復領域的實力日增之際，團隊能够持續達成我們的策略行動並落實戰略計畫，讓我深感自豪。」



2018會計年度展望

公司將其2018會計年度營收財測的下限上調500萬美元，新範圍為5.6億美元至5.75億美元，較去年的營收成長26%至29%。而之前的預測值為5.55億美元至5.75億美元。公司維持本會計年度GAAP營業毛利率的預測值，範圍為22%至24%。



視訊會議

公司將於2017年7月27日星期四美國東部夏令時間早上8:00舉行電話會議以討論業績。董事長、總裁兼執行長Michael R. Minogue、副總裁兼財務長Michael Tomsicek將主持視訊會議。



欲收聽視訊會議直播，請透過http://investor.abiomed.com打開網路直播或撥打(855) 212-2361，國際號碼為(678) 809-1538。本次電話會議將在美國東部夏令時間2017年7月27日上午11點至2017年7月30日上午11點間重播。重播電話號碼為(855) 859-2056，國際號碼為(404) 537-3406。重播接入碼為51159965。



關於ABIOMED

Abiomed, Inc.的總部設在美國麻州丹佛斯市，是一家一流的循環支持類醫療器械供應商。我們的產品用於改善血液流動和（或）執行心臟的泵血功能，從而讓心臟得以休息。欲瞭解更多資訊，請訪問網站：www.abiomed.com。



【中央網路報】