Discovery頻道全新一季《鯊魚週》即日起每天晚間8點首播



《菲爾普斯與鯊魚》7月30日晚間8點首播



Discovery頻道最赤手可熱的《鯊魚週》節目將再度出擊！這次Discovery頻道邀請到近代史上最偉大的奧運選手菲爾普斯(Michael Phelps)，來與最兇猛的海上掠奪者大白鯊較量泳技，號稱是「飛魚 vs. 大白鯊」。奪奧運23面金牌擁有「飛魚」之稱的游泳健將菲爾普斯這次接受Discovery頻道的邀約，將與鯊魚來一場游泳競賽。為適應海中的環境，菲爾普斯更親自下海與大白鯊面對面近距離接觸，即便海中的能見度很低又被關在鐵籠內，但如此近距離的接觸仍讓菲爾普斯興奮大喊：「它就在我面前！」最終菲爾普斯因不敵海中低溫等因素，以2秒的之差落敗。不過競賽結束後，菲爾普斯也不因此氣餒，反而更誇起大白鯊：「它們體型很大但卻可以如此迅速敏捷，難怪能稱霸食物鍊的頂端。我真心希望能有像它們一樣的行動力。」



從小就很喜歡動物的菲爾普斯在一開始接受Discovery的邀約時就豪不猶豫的答應，認為沒有人能夠了解海底的真實面貌，而水是他生命中很重要的元素，所以會更加想去探索它。在競賽開始前，Discovery頻道也帶菲爾普斯到南非的海域來體驗海中的狀況，菲爾普斯表示：「我就坐在海底，然後看著15種不同的鯊魚環繞著我，我其實不知道自己能不能接受。但在花時間與相處和觀察後，覺得這是整場裡面最棒的一部分，尤其是有隻鉸口鯊還有點像躺在我的腳上。這真的是很棒的經驗。」 不僅如此，菲爾普斯更下海親自與大白鯊面對面近距離接觸！「一進入海中的籠子內，就會發現能見度很低，我只能勉強看到距離我一尺遠的鯊魚。但我在一旁可以觀察到它是如何在水中游泳，以及看到它爆發力，真的是相當驚人。」



而為測出鯊魚在海中游直線100公尺的速度，Discovery頻道以海豹為誘餌，引誘大白鯊以直線方式前進100公尺最終捕獲海豹為主，但過程中也將扣除大白鯊跳躍的時間，最終得到36.1秒的成績。而菲爾普斯特別穿上仿製鯊魚尾鰭的蛙鞋希望可以加強推力、提升速度，但礙於海洋的能見度以及溫度差距，不同的環境影響到他的發揮，因此仍然以38.1秒的成績輸給了大白鯊。這次的體驗是菲爾普斯與鯊魚緣分的一個開端, 未來他希望有機會能夠接觸更多物種，更加了解他們。Discovery頻道《菲爾普斯與鯊魚》7月30日晚間8點首播，也同步於Discovery Facebook粉絲專頁播出，讓觀眾能一睹這場精彩的人鯊大戰。



此外，Discovery頻道還有舉辦「2017鯊魚週 Fins UP！！」抽獎活動，7月24日起至8月6日止，只要拿起相機，拍下身邊與鯊魚鰭相像的事物，上傳至Discovery Facebook粉絲專頁的活動貼文下方，就有機會獲得鯊魚開罐器、鯊魚帽子等超「鯊」好禮！



「2017鯊魚週 Fins UP！！」活動連結：https://goo.gl/mJ5uKv



【中央網路報】